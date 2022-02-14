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2 часа назад

Даниил Квят стал пилотом команды G-Drive Racing в чемпионате WEC

Чемпионат.comиещё 7

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Он возглавит экипаж G-Drive Racing в FIA WEC в категории LMP2 – ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей. 27-летний пилот станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.

Даниил Квят стал пилотом команды G-Drive Racing в чемпионате WEC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы рады, что Даниил Квят возглавит экипаж нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость, куда G-Drive Racing возвращается в этом году. Он является одним из лучших российских пилотов. Опыт выступлений Даниила в Формуле 1 и его работы на тестах команд «Больших Призов» будет очень полезен. Уверен, вместе мы сможем добиться желаемых результатов», — приводит слова спортивного директора G-Drive Racing Романа Русинова официальный сайт команды.

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