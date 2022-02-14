Даниил Квят стал пилотом команды G-Drive Racing в чемпионате WEC

«Мы рады, что Даниил Квят возглавит экипаж нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость, куда G-Drive Racing возвращается в этом году. Он является одним из лучших российских пилотов. Опыт выступлений Даниила в Формуле 1 и его работы на тестах команд «Больших Призов» будет очень полезен. Уверен, вместе мы сможем добиться желаемых результатов», — приводит слова спортивного директора G-Drive Racing Романа Русинова официальный сайт команды.