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1 час назад

Себастьян Феттель пропустит второй подряд Гран-при Формулы-1

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 2

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные. Об этом информирует пресс-служба «Астон Мартин».

Себастьян Феттель пропустит второй подряд Гран-при Формулы-1
Фото: PlanetF1PlanetF1

Сообщается, что результат Феттеля на коронавирус вновь показал положительный результат. Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг. В британской команде подчеркнули, что Нико хорошо показал себя в Бахрейне, и выразили уверенность, что он сделает то же самое на этапе в Джидде.

Кроме того, в «Астон Мартин» подчеркнули, что в гоночном коллективе рассчитывают на возвращение Феттеля к Гран-при Австралии, который состоится с 8 по 10 апреля.

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