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15 часов назад

Российский гонщик Северюхин объяснил жест, похожий на нацистское приветствие

Спорт день за днемиещё 9

Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова опубликовала часть заявления российского гонщика Артема Северюхина после инцидента на чемпионате Европы по картингу.

Российский гонщик объяснил похожий на нацистское приветствие жест
Фото: Кадр: трансляция FIAКадр: трансляция FIA

Вчера, 10 апреля, Артем Северюхин одержал победу на стартовом этапе чемпионата Европы в Португалии. Во время награждения российский гонщик на пьедестале продемонстрировал нацистский жест, известный как «римский салют».

«Хотел бы обратиться ко всем. По поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил», – передает слова Артема Северюхина пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в своем телеграм-канале.

Также Мария Мельникова отметила, что инцидент будет иметь неприятные последствия как для Северюхина, так и для всех российских спортсменов, независимо от вида. Но при этом Мельникова допускает, что жест действительно был неумышленным.

Автоспорт,Мария Мельникова,
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