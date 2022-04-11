Российский гонщик объяснил похожий на нацистское приветствие жест

Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова опубликовала часть заявления российского гонщика Артема Северюхина после инцидента на чемпионате Европы по картингу.
Вчера, 10 апреля, Артем Северюхин одержал победу на стартовом этапе чемпионата Европы в Португалии. Во время награждения российский гонщик на пьедестале продемонстрировал нацистский жест, известный как «римский салют».
«Хотел бы обратиться ко всем. По поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил», – передает слова Артема Северюхина пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в своем телеграм-канале.
Также Мария Мельникова отметила, что инцидент будет иметь неприятные последствия как для Северюхина, так и для всех российских спортсменов, независимо от вида. Но при этом Мельникова допускает, что жест действительно был неумышленным.