Российский гонщик объяснил похожий на нацистское приветствие жест

«Хотел бы обратиться ко всем. По поводу вчерашней ситуации на подиуме. Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил», – передает слова Артема Северюхина пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в своем телеграм-канале.