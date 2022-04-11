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14 часов назад

В Италии заморожена вилла российского гонщика «Формулы-1»

Алиса Селезнёва

Вилла на Сардинии, принадлежащая гонщику «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу, заморожена властями Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Италии заморожена вилла российского гонщика «Формулы-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

Фингвардией Италии была заморожена вилла на Сардинии, относящаяся к активам бывшего владельца российской компании «Еврохим» Дмитрия Мазепина и его сына Никиты - гонщика «Формулы-1».

В ведомстве отметили, что недвижимость находится на территории города Олбия. Мазепины владеют виллой через зарегистрированную за рубежом компанию.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер предупредил швейцарские банки, что они «должны более активно искать российские авуары, попавшие под санкции». Банкам, которые не сотрудничают с Вашингтоном, дипломат пообещал «негативные последствия».

При этом, по словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, страны Евросоюза уже отчитались о заморозке активов российских граждан на сумму в €30 млрд. В марте во Франции была задержана яхта Amore Vero, в Италии яхта Lady M, в Испании яхта Valerie. По уверению властей этих стран, суда принадлежат крупным российским бизнесменам. В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России.

Автоспорт,Никита Мазепин,Дмитрий Мазепин,Еврохим,Еврокомиссия,ЕС,
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