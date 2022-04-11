В Италии заморожена вилла российского гонщика «Формулы-1»

Вилла на Сардинии, принадлежащая гонщику «Формулы-1» Никите Мазепину и его отцу, заморожена властями Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. При этом, помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

Фингвардией Италии была заморожена вилла на Сардинии, относящаяся к активам бывшего владельца российской компании «Еврохим» Дмитрия Мазепина и его сына Никиты - гонщика «Формулы-1».

В ведомстве отметили, что недвижимость находится на территории города Олбия. Мазепины владеют виллой через зарегистрированную за рубежом компанию.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер предупредил швейцарские банки, что они «должны более активно искать российские авуары, попавшие под санкции». Банкам, которые не сотрудничают с Вашингтоном, дипломат пообещал «негативные последствия».