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7 часов назад

«Нацистский» жест российского гонщика объяснили

Вероника Полынина

Российский гонщик Артем Северюхин мог повторить жест нацистского приветствия за кем-то «из-под подиума». Об этом написала пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в телеграм-канале организации.

«Свидетели сообщают, что из-под подиума Артему показывали, что ему нужно изобразить на подиуме в знак благодарности, и он повторил это. Видео это только подтверждает – что он обращается к кому-то, кто находится напротив», - написала Мельникова.

По ее словам, сразу после награждения представители Международной комиссии по картингу подошли к 15-летнему россиянину, чтобы прояснить ситуацию с жестом. Они остались удовлетворены объяснениями Северюхина и заявили, что вырежут этот момент из трансляции.

«Тем не менее, всегда есть благожелатели, которые выложат скандал в соцсети и раздуют его», - возмутилась пресс-секретарь РАФ.

Мельникова также обратила внимание, что на видео с извинениями Северюхин выглядит как «перепуганный мальчишка», который искренне раскаивается, что его «идиотский поступок восприняли таким образом». По ее мнению, это видео доказывает, что никакого злого умысла в его действиях не было.

Напомним, Артем Северюхин показал жест нацистского приветствия на награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу. Позже он извинился за свой поступок и заявил, что хотел изобразить итальянский жест благодарности, ударив себя кулаком в грудь. Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование, а шведская команда Ward Racing, за которую выступал Северюхин, прекратила сотрудничество с российским гонщиком.

Автоспорт,Видео,Мария Мельникова,
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