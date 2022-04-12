«Нацистский» жест российского гонщика объяснили

Российский гонщик Артем Северюхин мог повторить жест нацистского приветствия за кем-то «из-под подиума». Об этом написала пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в телеграм-канале организации.

«Свидетели сообщают, что из-под подиума Артему показывали, что ему нужно изобразить на подиуме в знак благодарности, и он повторил это. Видео это только подтверждает – что он обращается к кому-то, кто находится напротив», - написала Мельникова.

По ее словам, сразу после награждения представители Международной комиссии по картингу подошли к 15-летнему россиянину, чтобы прояснить ситуацию с жестом. Они остались удовлетворены объяснениями Северюхина и заявили, что вырежут этот момент из трансляции.

«Тем не менее, всегда есть благожелатели, которые выложат скандал в соцсети и раздуют его», - возмутилась пресс-секретарь РАФ.

Мельникова также обратила внимание, что на видео с извинениями Северюхин выглядит как «перепуганный мальчишка», который искренне раскаивается, что его «идиотский поступок восприняли таким образом». По ее мнению, это видео доказывает, что никакого злого умысла в его действиях не было.