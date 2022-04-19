У лидера «Формулы-1» фанаты украли часы Rolex

Лидер «Формулы-1» Шарль Леклер остался без часов Rolex после фото с фанатами. Соответствующий материал приводит издание La Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что данный инцидент произошел, когда гонщик из Монако находился в итальянском городе Виареджо в компании друзей и своего спортивного тренера Андреа Феррари. В это время к ним подошла группа поклонников Леклера с просьбой сделать совместный снимок.

Спустя несколько минут после встречи спортсмен обнаружил, что у него украли часы знаменитого швейцарского бренда Rolex, стоимость которых составляет сотни тысяч евро. Впоследствии гонщик обратился к правоохранителям, которые начали расследование инцидента.