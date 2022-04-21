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54 минуты назад

«Хаас» не копировал «Феррари»

Sports.ruиещё 1

Как сообщило издание Auto Motor und Sport, три команды попросили Международную автомобильную федерацию (ФИА) проверить сходства между машинами «Феррари» и «Хааса». С прошлого сезона американская команда использует базу в Маранелло рядом со строениями «Феррари». Техническое подразделение «Хааса» возглавляет бывший специалист Скудерии Симоне Реста.

«Хаас» не копировал «Феррари»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы все делаем в рамках регламента. Я говорил ФИА: «Ребята, приходите сюда каждый день, у нас все в соответствии с правилами». На нашей базе в Маранелло им рады – если они что-то найдут, мы это улучшим. Но ФИА ничего не обнаружит по поводу копирования болида.

Они слишком часто заходят, чтобы это могло произойти. Я им сказал: «Контролируйте что угодно, приходите, когда хотите, всегда пожалуйста», – заявил Штайнер.

Автоспорт,Ferrari,
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