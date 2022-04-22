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1 час назад

Карлос Сайнс разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Чемпионат.comиещё 4

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Испанец успел пройти быстрый первый круг во втором квалификационном сегменте, однако не справился с управлением во второй попытке, нажав на газ на мокром и скользком поребрике.

Карлос Сайнс разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Машина Сайнса получила повреждения, которые не позволят ему продолжить участие в квалификации. В лучшем случае испанец станет по итогам сессии лишь десятым — на момент остановки квалификации красным флагом он занимал в протоколе вторую позицию, что может позволить ему пройти в решающий сегмент квалификации.

По итогам первого сегмента квалификации борьбу закончили Юки Цунода, Пьер Гасли, Николас Латифи, Эстебан Окон и Александер Албон.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

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