Карлос Сайнс разбил машину в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Испанец успел пройти быстрый первый круг во втором квалификационном сегменте, однако не справился с управлением во второй попытке, нажав на газ на мокром и скользком поребрике.

Машина Сайнса получила повреждения, которые не позволят ему продолжить участие в квалификации. В лучшем случае испанец станет по итогам сессии лишь десятым — на момент остановки квалификации красным флагом он занимал в протоколе вторую позицию, что может позволить ему пройти в решающий сегмент квалификации.