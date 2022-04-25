Алонсо рассказал, когда уйдет из «Формулы-1»

«Я чувствую, что лучше других. Когда я увижу, что меня превосходят по чистому мастерству, пойму, что уже не хорош на стартах и в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же времена, то признаю это и скажу: «Пора подумать о чем-то еще».