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1 час назад

Фернандо Алонсо: «Уйду из «Ф-1», когда меня будут превосходить по чистому мастерству»

Sports.ru

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо не намерен заканчивать карьеру в «Формуле-1».

Алонсо рассказал, когда уйдет из «Формулы-1»
Фото: ReutersReuters

Летом двукратному чемпиону мира исполнится 41 год. Контракт Алонсо с «Альпин» действует до конца нынешнего сезона.

«Я чувствую, что лучше других. Когда я увижу, что меня превосходят по чистому мастерству, пойму, что уже не хорош на стартах и в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же времена, то признаю это и скажу: «Пора подумать о чем-то еще».

В данный момент у меня противоположные ощущения, так что гоняться мне нравится», – заявил Фернандо.

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