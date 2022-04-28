Ди Каприо вложился в бизнес Хэмилтона

В Neat Burger вложился обладатель премии «Оскар» Леонардо ди Каприо . Американский актер и продюсер присоединился к компании в роли стратегического инвестора.

Сеть веганских бургерных была запущена в 2019 году пилотом «Мерседеса» и его бизнес-партнером Томмазо Кьяброй. Фирма располагает восемью точками в Лондоне. К концу 2022 года планируется открыть 12 ресторанов в США и довести общее количество заведений по всему миру до 42.