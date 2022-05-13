Стало известно наказание для 15-летнего российского гонщика

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение по инциденту с российским гонщиком Артемом Северюхиным, попавшего в скандал на Гран-при Португалии по картингу. об этом сообщает GP Fans со ссылкой на ФИА.

Фото: fiakarting.com fiakarting.com

После проведенного расследования ФИА ограничилась решением об исключении 15-летнего российского пилота из протокола победного для него этапа и признала его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.

При этом долгосрочной дисквалификации для Северюхина не последовало.

Напомним, Северюхин, который выступал под итальянским флагом, вскинул руку вверх во время церемонии награждения. После этого он начал смеяться. Мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».

Северюхин является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.