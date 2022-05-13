Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

ФИА дисквалифицировала российского гонщика Северюхина на одну гонку из-за скандального жеста

Газета.Ru

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение по инциденту с российским гонщиком Артемом Северюхиным, попавшего в скандал на Гран-при Португалии по картингу. об этом сообщает GP Fans со ссылкой на ФИА.

Стало известно наказание для 15-летнего российского гонщика
Фото: fiakarting.comfiakarting.com

После проведенного расследования ФИА ограничилась решением об исключении 15-летнего российского пилота из протокола победного для него этапа и признала его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.

Горе без ума: как 15-летний русский пилот спровоцировал нацистский скандал

При этом долгосрочной дисквалификации для Северюхина не последовало.

Напомним, Северюхин, который выступал под итальянским флагом, вскинул руку вверх во время церемонии награждения. После этого он начал смеяться. Мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».

Северюхин является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

Ранее сообщалось, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители