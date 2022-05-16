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1 час назад

«Ред Булл» потратил лишь 18 процентов бюджета, выделенного на обновления (RacingNews365)

Sports.ru

К этапу в Имоле «Ред Булл» облегчил болид на четыре килограмма за счет модифицированного днища. К гонке в Барселоне команда стремится довести изменение массы до семи килограммов, изменив аэродинамические элементы, части силовой установки и воздуховоды, утверждает RacingNews365.

У «Ред Булл» еще полно денег
Фото: SportsSports

Обновления аэродинамики затронут диффузор и переднюю часть днища. Также не исключены изменения антикрыльев, особенно торцевых пластин. Более существенный пакет готовится к Гран-при Великобритании.

Издание опровергает информацию о том, что «Ред Булл» потратил большую часть бюджета, заложенного на обновления. Сообщается, что единственной серьезной новинкой на данный момент стало днище, а в остальном австрийцы сосредоточились на модификации корпуса и адаптации антикрыльев к характеристикам трасс. Снижение массы днища и других деталей обошлось команде в несколько десятков тысяч евро. Согласно источникам RacingNews365, «Ред Булл» потратил лишь 18 процентов бюджета, выделенного на данные цели.

Гельмут Марко: «Сомневаюсь, что «Ред Булл» потратил на обновления значительно больше других команд»

В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все на тормоза, закрылки и пружину на днище.

Автоспорт,Гельмут Марко,Ferrari,
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