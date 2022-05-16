Боттас пожаловался на симулятор Alfa Romeo

Alfa Romeo одной из последних обзавелась собственным симулятором – он появился на базе в Хинвиле только в 2019 году, но пока он не столь совершенный, как аналогичное оборудование, которым располагают топ-команды Формулы 1.

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Симулятор становится всё более важным инструментом доводки машин и подготовки к гонкам, но если в Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing или McLaren давно его применяют, то команды с более скромными финансовыми возможностями явно отстают в этой области.

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Валттери Боттасу есть с чем сравнивать, ведь предыдущие пять лет он работал на симуляторе Mercedes, и когда стал гонщиком Alfa Romeo, сразу почувствовал разницу:

«Когда я впервые опробовал симулятор Alfa Romeo, то увидел заметные отличия от того, что есть у Mercedes.

В Mercedes давно применяют такое оборудование и совершенствуют его, тогда как у нашей команды оно появилось лишь несколько лет назад. Конечно, нам предстоит многое наверстать, но уже есть значительные улучшения по сравнению с тем днём, когда я впервые его опробовал. В этом году симулятор уже доказал свою полезность, особенно явно это проявилось во время нескольких последних уик-эндов».

Валттери занял в Alfa Romeo место своего знаменитого соотечественника, Кими Райкконена, и в отличие от чемпиона мира 2007 года с большим энтузиазмом работает на симуляторе.«Он занимается на симуляторе после каждой гонки, – подтвердил Фредерик Вассёр, руководитель швейцарской команды. – Если в начале прошлого года мы были на начальном уровне применения симулятора, то с этого сезона уже вполне можем его использовать во время гоночных уик-эндов для поиска настроек».

Весьма важную роль симулятор сыграл в ходе подготовки к Гран При Майами, поскольку гонка проходила на совершенно новой трассе.

«Этот инструмент оказался очень полезным, он помог изучить конфигурацию американского кольца, а также опробовать несколько различных вариантов настроек и углов атаки крыльев. Благодаря симулятору мы получили представление о новой трассе ещё до того, как прилетели в Майами», – добавил Боттас.