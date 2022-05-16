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2 часа назад

Никита Мазепин провёл тренировку в составе ралли-рейдовой команды

Чемпионат.com

23-летний российский гонщик Никита Мазепин принял участие в тренировке ралли-рейдовой команды Snag Racing, за которую выступает победитель «Дакара»-2017 Сергей Карякин.

Никита Мазепин нашел новую команду
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Ранее Мазепин рассказывал, что хочет попробовать свои силы в ралли-рейдах:

«Карьера пока на паузе. Я 18 лет занимаюсь автоспортом и не собираюсь его бросать. Поддерживаю себя в форме. Надеюсь, что вернусь в Формулу-1. Если не получится, буду рассматривать другие варианты гонок на четырёх колёсах. Мне интересно гоняться по пустыням. «Дакар»? Да, это возможно. Как и ралли «Шёлковый путь», — сказал Мазепин месяц назад.

Напомним, команда Формулы-1 «Хаас» расторгла контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Тогда же команда разорвала спонсорский контракт с «Уралкалием».

Автоспорт,Никита Мазепин,Сергей Карякин,Уралкалий,
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