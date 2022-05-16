Никита Мазепин нашел новую команду

«Карьера пока на паузе. Я 18 лет занимаюсь автоспортом и не собираюсь его бросать. Поддерживаю себя в форме. Надеюсь, что вернусь в Формулу-1. Если не получится, буду рассматривать другие варианты гонок на четырёх колёсах. Мне интересно гоняться по пустыням. «Дакар»? Да, это возможно. Как и ралли «Шёлковый путь», — сказал Мазепин месяц назад.