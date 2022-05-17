Бывший пилот команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", россиянин Никита Мазепин намерен принять участие в ралли "Шелковый путь". Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

Фото: ТАСС ТАСС

Гонщик выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям Мазепин готовится под руководством победителя ралли "Дакар" Сергея Карякина.

"Мазепин планирует принять участие в ралли "Шелковый путь", - сказал представитель гонщика.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 6 по 16 июля, маршрут будет приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. Гонка возьмет старт в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован в Москве.