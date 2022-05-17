Бывший пилот команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", россиянин Никита Мазепин намерен принять участие в ралли "Шелковый путь". Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.
Гонщик выступит в категории мотовездеходов в классе T4. К соревнованиям Мазепин готовится под руководством победителя ралли "Дакар" Сергея Карякина.
"Мазепин планирует принять участие в ралли "Шелковый путь", - сказал представитель гонщика.
Ралли "Шелковый путь" пройдет с 6 по 16 июля, маршрут будет приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. Гонка возьмет старт в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован в Москве.
Никите Мазепину 23 года, единственный сезон в "Формуле-1" он провел за команду "Хаас". Лучшим его результатом является финиш на 14-м месте. 5 марта "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине.