Ралли «Шелковый путь» претерпел некоторые изменения

«Шелковый путь» - одно из крупнейших мировых соревнований в мире автоспорта, проводимых по бездорожью. Российская автомобильная федерация провела 17 мая 2022 года пресс-конференцию, на которой были озвучены все детали будущих заездов. Некоторые российские букмекерские компании выставляют котировки на события ралли «Шелковый путь». Сделать свой прогноз на эти события можно с помощью тотализаторов, подробнее об этом на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«Шелковый путь» в 2022 году будет проводиться уже в 12-й раз, соревнования состоятся с 6 по 15 июля. Организаторами мероприятия были внесены некоторые изменения. Гонщики начнут свой путь длиной в 4300 километров в Астрахани. Затем, впервые за все время проведения ралли, спортсмены проедут по территории Чечни и Дагестана. На пути к финишной черте лучшие представители автоспорта из России, Казахстана, Туркменистана и Беларуси пересекут Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Воронежскую и Тульские области.