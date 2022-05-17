Альберто Фабрега: В Mercedes допустили ошибку

Испанский эксперт Альберто Фабрега, комментирующий гонки на телеканале DAZN F1, принял участие в очередном выпуске подкаста F1 Nation и поделился своим мнением о трудностях, с которыми в этом году столкнулась команда Mercedes.

Фото: Mercedes Mercedes

Альберт Фабрега: «Я уверен, что в предыдущие годы (когда бюджеты команд не были ограничены) Mercedes было бы проще справиться с проблемами. Но уже в прошлом сезоне у них начались сложности. Нельзя сказать, что каждый год этой команде удавалось построить самую лучшую машину, однако она могла очень быстро реагировать на любые проблемы.

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Это сильная команда, в которой все процессы были отлично отлажены, но теперь ситуация изменилась. Переход на новый технический регламент сильно на ней сказался. Раньше такие мощные организации, как Ferrari, Red Bull Racing или Mercedes могли параллельно разрабатывать десять разных концепций аэродинамики, чтобы потом выбрать одну, наиболее перспективную.

Но сейчас надо работать более эффективно, более точно выбирать, какие именно решения вы будете испытывать с использованием технологий CFD, продувать в аэродинамической трубе и затем применять в конструкции машины.

Вполне очевидно, что в Mercedes на каком-то этапе создания шасси допустили ошибку, что-то явно работает не так, как они рассчитывали. А сейчас, если вы совершаете просчёт, его намного сложнее исправить, ведь у вас есть единственная возможность – вы не можете выбирать из десяти вариантов, не можете вести работу по десяти направлениям одновременно.

Вы должны сразу сделать правильный выбор в пользу одного, максимум двух вариантов, и именно их опробовать в гонках. Если раньше они могли привозить на гонки три версии крыла или днища, то теперь всё это в прошлом, поэтому Mercedes потребуется время, чтобы повысить темп до нужного уровня.

Более того, нельзя исключать, что им придётся вообще отказаться от всего, что они готовили для этого сезона, и приступить к подготовке к 2023 году раньше, чем предполагалось.