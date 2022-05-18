Победитель "Дакара" прокомментировал приход Мазепина в ралли

«Мазепин станет настоящим украшением ралли «Шелковый путь», участие в гонке прибавит ему опыта 3D пилотирования, чтобы после возвращения в «Формулу-1» демонстрировать более высокие результаты», — цитирует Чагина «Матч ТВ».

Ралли-марафон «Шелковый путь» 2022 года будет приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года. 7 июля состоится торжественный старт гонки в Астрахани, а ее окончание запланировано на 16 июля.