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1 час назад

Победитель "Дакара" Чагин заявил, что Мазепин станет настоящим украшением ралли "Шелковый путь"

Газета.Ru

Семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин прокомментировал информацию, что бывший пилот «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин примет участие в ралли «Шелковый путь» 2022 года.

Победитель "Дакара" прокомментировал приход Мазепина в ралли
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мазепин станет настоящим украшением ралли «Шелковый путь», участие в гонке прибавит ему опыта 3D пилотирования, чтобы после возвращения в «Формулу-1» демонстрировать более высокие результаты», — цитирует Чагина «Матч ТВ».

Ралли-марафон «Шелковый путь» 2022 года будет приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам России со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года. 7 июля состоится торжественный старт гонки в Астрахани, а ее окончание запланировано на 16 июля.

Общая протяженность гонки насчитывает 4380 километров, из которых 2800 километров составят спецучастки.

Автоспорт,Никита Мазепин,Владимир Чагин,
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