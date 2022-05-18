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1 час назад

"Формула-1" не будет искать замену отмененному Гран-при России

ТАССиещё 2

ТАСС, 18 мая. Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" текущего сезона будет состоять из 22 гонок. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

"Формула-1" не будет искать замену отмененному Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Изначально календарь сезона включал в себя 23 этапа, однако в марте руководство "Формулы-1" расторгло контракт на проведение Гран-при России из-за событий на Украине. Соревнования должны были пройти в Сочи с 23 по 25 сентября. "Формула-1" приняла решение не искать замену отмененному Гран-при России.

Гран-при России "Формулы-1" проводился с 2014 года, этапы принимал автодром в Олимпийском парке в Сочи. С 2023 года Гран-при России планировалось проводить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора драйв". Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.

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