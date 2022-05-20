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1 час назад

Владимир Чагин рассказал о продаже грузовиков «КАМАЗ-мастер» с целью пополнить бюджет команды

Матч ТВ

Команда «КАМАЗ-мастер» пошла навстречу многочисленным запросам российских и зарубежных коллекционеров, желающих приобрести спортивные грузовики, продажа автомобилей позволит команде получить дополнительные средства для продолжения своей деятельности, заявил в интервью «Матч ТВ» руководитель «КАМАЗ-мастер», семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин.

«КАМАЗ-мастер» продает грузовики для пополнения бюджета команды
Фото: kamazmaster.rukamazmaster.ru

Команда «КАМАЗ-мастер» была основана в 1988 году и рекордные 19 раз побеждала на «Дакаре».

— Бюджет формируется за счет средств нашего головного предприятия ПАО «КАМАЗ» и спонсоров команды. Вы можете видеть их на бортах наших грузовиков и на спортивной экипировке. Из-за ухода зарубежных партнеров мы работаем в режиме жесткой экономии и активно изыскиваем альтернативные источники пополнения бюджета.

В предыдущие годы мы активно развивали наш проект продвижения сувенирной продукции и экипировки команды на внутреннем и внешних рынках, в том числе с активным использованием маркетплейсов. Сейчас мы активизируем работу на этом направлении. Подготовлен бизнес-план экскурсионных туров в команду, включающий в себя элементы промышленного туризма, а также тестовые проезды на спортивных грузовиках на нашем полигоне «Вираж» в Промкомзоне в Набережных Челнах.

Также мы решили пойти навстречу многочисленным запросам отечественных и зарубежных коллекционеров, желающих приобрести спортивные машины. Просьбы продать ту или иную машину к нам поступали уже давно, но вот сейчас, можно сказать, жизнь заставила. В том, что кто-то приобретет в свою коллекцию заветный спортивный «КАМАЗ», а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу, — сказал Чагин «Матч ТВ».

Автоспорт,Владимир Чагин,Камаз,
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