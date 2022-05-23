Феттель стал жертвой каталонских преступников

У пилота "Формулы-1" вытащили рюкзак из машины

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Четырехкратный чемпион мира в гонках "Формулы-1" Себастьян Феттель стал жертвой преступников в Барселоне.

Как сообщает El Periodico, виной всему стало незакрытое окно его личного автомобиля, через которое злоумышленники вытащили рюкзак гонщика.

Феттель с помощью геолокации устроил погоню, однако смог обнаружить лишь выброшенные наушники.