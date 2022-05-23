Феттель стал жертвой каталонских преступников

У пилота "Формулы-1" вытащили рюкзак из машины
Четырехкратный чемпион мира в гонках "Формулы-1" Себастьян Феттель стал жертвой преступников в Барселоне.
Как сообщает El Periodico, виной всему стало незакрытое окно его личного автомобиля, через которое злоумышленники вытащили рюкзак гонщика.
Феттель с помощью геолокации устроил погоню, однако смог обнаружить лишь выброшенные наушники.
Напомним, что на проходившем в столице Каталонии в минувшие выходные Гран-при немец занял 11-е место. Победу одержал Макс Ферстаппен.