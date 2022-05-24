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1 час назад

Льюис Хэмилтон о желании сойти: «Это не пораженчество»

Sports.ru

Семикратный чемпион «Формулы-1» был близок к прекращению борьбы, когда переместился на 19-е место после столкновения с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном. Из-за вынужденного пит-стопа Хэмилтон проигрывал 40 секунд Николасу Латифи из «Уильямса» и более 50 – лидерам. «Мерседес» убедил своего пилота не сходить.

Льюис Хэмилтон о желании сойти: «Это не пораженчество»
Фото: ReutersReuters

У Льюиса спросили о пораженческих настроениях.

«Это не пораженчество, я просто оказался в буквальном смысле в 30 секундах позади», – ответил британец.

Как рассказывал Хэмилтон после гонки, его беспокоила перспектива остаться без очков и при этом израсходовать ресурс двигателя, что могло бы привести к штрафам по ходу сезона. Льюис сумел прорваться в топ-5 по итогам Гран-при.

Хэмилтон поделился эмоциями от успеха:

«С последней гонки прошлого сезона пришлось тяжело во всех смыслах. Потом возникали трудности с машиной, какие-то проблемы, сэйфти-кары и так далее – не очень-то везло.

Но мы пытаемся вернуться в седло, продолжаем трудиться и не сдаемся. Я начал гонку с позитивным настроем, затем случилась проблема, но я отыгрался. Ощущения как в старые времена, как от некоторых гонок в прошлом. Потрясающее чувство».

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

Автоспорт,Николас Латифи,Кевин Магнуссен,Льюис Хэмилтон,
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