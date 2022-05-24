Госпожа удача: обзор Гран-при Испании

Многие российские болельщики Формулы-1 воспринимают трассу в Барселоне как одну из «вечных» — ведь самый первый Гран-при, показанный в прямом эфире в нашей стране в 1992 году, проходил именно здесь. Но для западных зрителей всё совсем иначе — ведь Формула-1 впервые приехала сюда только в 1991-м. Трасса Каталунья получилась неоднозначной — чрезвычайно требовательной к технике и резине, но не слишком интересной для гонщиков и зрителей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Да, считается, что здесь всегда побеждает лучшая машина, а не пилот. Компенсировать недостатки своей техники здесь действительно очень трудно. Но иногда для победы в Барселоне тебе просто нужно немного везения. Или невезения твоих соперников. Макс Ферстаппен знает это, быть может, лучше других. Именно здесь в 2016 году он провёл свою первую гонку за Red Bull Racing, сменив прямо по ходу сезона Квята — и ту гонку он сенсационно выиграл.

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Минувший уик-энд в Барселоне чем-то напомнил тот, шестилетней давности. Несмотря на две победы подряд, на Каталунье Ферстаппен вовсе не выглядел фаворитом гонки — Ferrari привезла сюда первые серьёзные обновления с начала сезона, и они определённо сработали. Поул Шарль Леклер завоевал с умопомрачительной лёгкостью — не помешал даже разворот в первой попытке. Сайнс его, правда, не поддержал, но это у Карлоса уже становится недоброй традицией.

Начинавший гонку вторым Макс мог рассчитывать разве что на удачный старт или меньший износ шин, но надежды эти испарились очень быстро. Старт Леклер выиграл, уверенно перекрыв траекторию сопернику, после чего начал отрываться. Ферстаппен не только не мог за ним удержаться, но на 9-м круге ещё и вылетел с трассы в четвёртом повороте — в том же месте, что и Сайнс двумя кругами раньше. Конечно, дело было не в пилотажных скиллах голландца и испанца — просто им немного не повезло попасть под сильный порыв попутного ветра, лишивший их машины прижимной силы.

Выбравшись из гравия, Ферстаппен оказался четвёртым, позади Джорджа Рассела и Серхио Переса, которые вели отчаянное сражение между собой. Ещё недавно пройти Mercedes не составило бы для гонщиков Red Bull Racing никакого труда, но в Брэкли тоже не сидели сложа руки, и их новинки определённо позволили «серебряным» прибавить. Машина почти избавилась от «дельфинирования» и демонстрировала неплохой темп. К тому же, обгонять в Барселоне очень нелегко, так что круг за кругом Рассел оставлял гонщиков Red Bull позади себя, чем определённо радовал не только своё руководство, но и командный мостик Скудерии.

Перес уступил право атаковать Рассела напарнику, но и тот ничего не мог поделать с упорным англичанином. Команда зазвала Макса в боксы, но ему вновь не повезло — ехавший прямо перед ним Рассел тоже свернул на пит-лейн, и на этот раз бригада механиков Mercedes справилась с заменой шин не хуже Red Bull, так что расстановка сил не изменилась. Перес же, проехав на изношенных шинах несколько лишних кругов, вернулся на трассу далеко позади этой пары.

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В довершение, на машине Ферстаппена система DRS срабатывала через раз. Это было тем более удивительно, что аналогичная проблема мешала голландцу и в субботу, и перед гонкой все узлы, которые могли к этому приводить, механики поменяли. Однако вновь планка заднего антикрыла жила своей жизнью, то открываясь, как положено, то лишь «подмигивая» на долю секунды и захлопываясь, что, конечно, не облегчало Максу задачу по обгону Mercedes. А Леклер тем временем отрывался всё дальше и дальше, да ещё и издевательски поздно остановился на свой первый пит-стоп, продемонстрировав, что с износом шин на его Ferrari всё в порядке.

Всё изменилось на 26-м круге, когда машина Леклера вдруг резко замедлилась. Как выяснилось, отказал двигатель, и поделать с этим было ничего нельзя — Шарлю пришлось сойти. Так неожиданно оказалось, что Ферстаппен и Рассел ведут борьбу за победу — британец возглавил гонку, голландец преследовал его по пятам. Пару раз Макс был близок к тому, чтобы выйти вперёд на стартовой прямой, но в первой связке поворотов Джордж каким-то чудом умудрялся удерживать свой Mercedes впереди.

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Поняв безысходность этой борьбы, в Red Bull Racing решили сделать рокировку. Они зазвали Макса на ранний пит-стоп, а бремя борьбы с Расселом вновь легло на Переса, который как раз успел догнать эту пару. Ответить и тому, и другому в Mercedes не могли — Рассел остался на трассе, но Серхио потребовалось всего две попытки, чтобы его опередить. А Ферстаппен на свежих мягких шинах быстро сократил отрыв и после того, как Джордж тоже остановился, оказался впереди.

Да, Макса неизбежно ждал ещё один пит-стоп, доехать до финиша на резине Soft было невозможно, но он получил то, что ему нужно было — чистый воздух. В этой ситуации Рассел уже ничего не мог поделать со скоростью Red Bull, так что и после остановки Ферстаппен остался впереди. Судьба гонки была фактически решена — во всяком случае стало ясно, какая команда её выиграет.

А вот кто именно пересечёт линию финиша первым, решали на мостике Red Bull. Перес лидировал в гонке, и казалось, что он имеет право хотя бы попытаться её выиграть, но когда Макс на более свежих шинах догнал его, команда попросила мексиканца пропустить лидера. После гонки руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснял, что из-за изношенных шин у Серхио было мало шансов сдержать напарника, но, пожалуй, несколько лукавил — задача определённо не сложнее, чем стояла перед Расселом, а обогнать куда более медленный Mercedes на трассе Макс так и не смог.

Ближе к концу гонки они всё-таки зазвали в боксы Переса на «бесплатный» пит-стоп — такая возможность у них появилась после остановки Рассела. Это же означало, что может ещё раз остановиться и Ферстаппен, но в Red Bull решили не рисковать и даже пожертвовали шансом побороться за лучший круг гонки — он в итоге достался Пересу. К финишу Серхио сократил отставание от Макса до 13 секунд, и был явно недоволен тем, что его интересами распорядились так бесцеремонно.

Рассел финишировал третьим — Джордж остаётся самым стабильным гонщиком этого чемпионата. Он единственный заработал очки во всех гонках, причём ни разу не опустился ниже пятого места. Скудерия, несмотря на свою скорость, в итоге осталась без подиума — Карлос Сайнс довёл явно повреждённую во время вылета машину до финиша на четвёртом месте. Всё могло быть и хуже, ведь за шесть кругов до конца гонки его обогнал Хэмилтон! Однако утечка охлаждающей жидкости в машине Льюиса заставила того сбросить скорость, и за круг до клетчатого флага Карлос вернул себе позицию.

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Да, Хэмилтон вновь финишировал позади своего напарника, но его вряд ли можно в этом упрекнуть. На старте семикратный чемпион мира стал жертвой крайне необдуманной атаки Кевина Магнуссена, после чего обоим пришлось медленно возвращаться в боксы. Из-за вынужденного пит-стопа Хэмилтон откатился на предпоследнее место и проигрывал лидеру 50 секунд, а ближайшему из соперников — 30, так что даже предложил команде сойти. Однако на мостике считали, что у него есть шансы заработать очки, добравшись до восьмого места.

Льюис в итоге добрался до шестого — или даже до пятого, если не учитывать утечку. Для этого ему пришлось проезжать очень длинные отрезки на каждом из комплектов шин, и машина отлично себя чувствовала. Ни Боттас на Alfa Romeo, ни Окон на Alpine, ни Ландо Норрис на McLaren не стали для него соперниками. Машины Mercedes определённо стали быстрее, и это дарит нам надежду на незабываемую борьбу в чемпионате — особенно учитывая, что Ферстаппен возглавил личный зачёт именно в тот момент, когда Ferrari, наконец, смогла вернуть свою скорость.

Конечно, впереди ещё много гонок, форма команд будет меняться от трассы к трассе, и темпы прогресса будут разными. Но Гран-при Испании даёт нам, зрителям, надежду на то, что в этом году ещё не раз победителя будут определять не лошадиные силы и не аэродинамическая эффективность, а то, насколько широко тому или иному пилоту улыбнулась Фортуна. /m