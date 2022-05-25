Льюис Хэмилтон не чувствует себя лидером в Mercedes

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не считает себя лидером в Mercedes, потому что они с Джорджем Расселом и всеми членами команды работают с одинаковой отдачей.

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На пресс-конференции перед Гран При Испании у Рассела спросили, какие качества он видит в напарнике как в лидере. Хэмилтон ответил первым:

«Ну, во-первых, я бы не назвал себя лидером. Мы с Джорджем работаем одинаково усердно, как и все остальные в команде, чтобы вместе вести Mercedes вперёд. Через невзгоды и трудные времена вы всегда узнаете больше о себе, о том, как вы справляетесь с проблемами и можете превращать негат

Уверяю вас, я по-прежнему люблю свою работу и мне нравится этот новый вызов, даже если пока мы не боремся за победы. Я всё ещё наслаждаюсь битвой, которую мы ведем внутри, пытаясь сделать машину лучше и преследуя парней впереди».

Рассел добавил: «После перехода в Mercedes самым важным для меня было увидеть, как работают Льюис и Тото [Вольф]. Они неутомимы и безжалостны к себе. Они всегда стремятся к большему, никогда не останавливаются на достигнутом. Все вокруг них объединяются, чтобы решить проблемы, с которыми мы столкнулись.