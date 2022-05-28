В российских автогонках начинается новый сезон, и команды выкатывают на тесты доработанную старую и закупленную за зиму новую технику. Команда Lada Sport Rosneft, в составе которой мне выпал шанс проехать целый этап в кольцевом чемпионате РСКГ, вчера представила все свои новинки на грядущий сезон. А также объявила обновленный состав пилотов (там есть интересная рокировочка) во всех дисциплинах и классах. А начнём мы с самого неожиданного — Lada идёт в ралли-рейды со своей классической Нивой!

Фото: motor.ru motor.ru

Для участия в кубке России прямо сейчас достраивается боевой автомобиль на основе модификации Bronto классического семейства Legend. Из основных доработок — атмосферный мотор объемом 1,8 литра и мощностью 120 сил, особый ряд трансмиссии, усиленные приводные валы, стойки Ohlins ORQ с пружинами Eibach ERS. Причём амортизатор с пружиной здесь собраны в едином узле, а не установлены раздельно, как на стандартной машине.

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Также разработчики сварили уникальный каркас, подобных которому прежде на спортивные Нивы не ставилось — он глубоко интегрирован в силовую структуру кузова и в значительной мере увеличивает её жёсткость. С учётом этой дополнительной весовой нагрузки, а также пары массивных колёс с грязевыми шинами и бензобака объёмом 140 л в багажном отсеке, снаряженная масса получилась меньше 1,5 тонн — против 1,3 у стандартной Bronto.

И всё равно это примерно вдвое меньше, чем весят внедорожники Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol, на которых выступают конкуренты-частники по классу Т2 на ралли Шёлковый путь, где и будет дан боевой старт этому проекту. Правда, и мощности в тех машинах в два с лишним раза больше. Поэтому будет вдвойне интересно посмотреть, насколько конкурентоспособной окажется в астраханских песках собранная всего за полгода заводская Нива. За рулём давно выступающий за тольяттинцев раллист Дмитрий Воронов, а штурман — Евгений Загороднюк.

На гладком асфальте российской кольцевой серии команда Lada Sport Rosneft продолжает выступать на Грантах и Вестах. Но выглядят они теперь иначе — в основном, за счёт новой гоночной ливреи. К жёлто-чёрному сочетанию добавили красный цвет, появилась модная в современной айдентике двухмерность, абстрактность и пиксельность. В переводе с маркетингового — раскраска стала более остроугольной, контрастной и яркой.

В топовом классе «Туринг» машина претерпела наибольшие изменения: модифицированный обвес кузова одновременно улучшил охлаждение двигателя и уменьшил аэродинамическое сопротивление. А новая конфигурация воздуховодов (ищите ноздрю в бампере на водительской стороне) придала свежее выражение передней части Весты. Этот эффект усиливают видоизмененные фары от новой Lada Vesta — так называемой NG. Но не внешностью единой, по технике тоже есть новости.

В прошлом сезоне туринговые Весты показывали на трассе уверенный темп, поэтому главный инженер Lada Sport Алексей Соколов работал в основном над повышением надёжности всей конструкции. Он рассказал, что в для этого новом сезоне поменяли поставщика трансмиссии: вместо французов Sadev с электрогидравликой в приводе коробки передач выбрали других французов — 3MO Performance.

У них аналогичная кулачковая секвентальная коробка с переключением лепестками управляется уже чисто электрическими актуаторами, без гидравлики. Также по технике — немного обновили настройки блока управления 350-сильным турбодвигателем и актуализировали оборудование безопасности в салоне. Состав пилотов «Туринга» такой же, как и в прошлом году — Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.

На один уровень ниже в РСКГ находится класс «Супер-Продакшн». В сравнении с «туринговой», выступающая в нём Vesta менее мощная (около 250 л.с.) и проще в плане аэродинамических элементов кузова. Но важные изменения достались и этим машинам: улучшена надёжность двигателей и добавлена система анти-лаг, позволяющая минимизировать турбояму и турбозадержку. Пилоты Иван Чубаров (выигравший на Гранте класс Туринг-лайт в прошлом году) и Леонид Панфилов уже успели накатать более 350 километров на двоих за 2 тестовых дня на пока не самой привычной для себя технике.

Ведь они поменялись автомобилями (и, соответственно, классами) с Андреем Петуховым и Владимиром Шешениным, которые вернулись из более быстрой категории «Супер Продакшн» в более медленную (но по мнению многих гонщиков — более весёлую) «Туринг-Лайт». Напарники будут пилотировать автомобили Lada Granta R1, которые с прошлого года остались неизменными.