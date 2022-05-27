Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
49 минут назад

Шарль Леклер: Формула 1 без Монако для меня не Формула 1

autosport.com.ru

Накануне домашнего для себя Гран-При Монако пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о возможном исчезновении этапа из календаря чемпионата мира в будущем и поделился мнением о том, как можно доработать трассу.

Шарль Леклер: Формула 1 без Монако для меня не Формула 1
Фото: ТАССТАСС

Угроза нависла не только над этапом в Княжестве, но и над другими Гран При, которые принято называть историческими, например, над бельгийским. Формула 1 успешно осваивает новые рынки и ждёт, что промоутеры традиционных этапов предложат нечто большее, чем их историчность. Однако многие пилоты против такой политики, в том числе Шарль Леклер.

«Думаю, это будет плохим шагом для обеих сторон, – цитирует монегаска британское издание Autosport. – Я никогда не знал Формулу 1 без Монако, за исключением коронавирусного 2020 года. Формула 1 без Монако для меня не Формула 1. У неё есть история, исторические трассы, как Сильверстоун, Монца, а также Монако, и они должны остаться в календаре.

Я иногда думаю о том, как тут можно улучшить ситуацию с обгонами. Может быть, перед тоннелем стоило бы сделать левый поворот и длинную прямую. Но насколько это осуществимо? Я не уверен.

Конечно, обгонять сложно, но как гонщики мы любим эту трассу за требовательность, особенно в квалификации, когда нужно жать на полную весь круг. Пока нет других трасс, которые могли бы приблизиться по адреналину к Монако. Это часть истории Формулы 1, и она должна остаться в Формуле 1».

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители