Шарль Леклер: Формула 1 без Монако для меня не Формула 1

Конечно, обгонять сложно, но как гонщики мы любим эту трассу за требовательность, особенно в квалификации, когда нужно жать на полную весь круг. Пока нет других трасс, которые могли бы приблизиться по адреналину к Монако. Это часть истории Формулы 1, и она должна остаться в Формуле 1».