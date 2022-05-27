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1 час назад

Даниэль Риккардо: «У меня контракт до конца 2023-го с «Маклареном», я просто перепутал сезоны»

Sports.ru

В прошлом году австралиец заявлял, что подписал контракт до конца сезона-2023, однако недавно сообщил, что собрался вести переговоры с «Маклареном» этим летом.

Пилот «Формулы-1» перепутал контракты
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Все очевидно. У меня контракт до конца 2023 года. Я запутался из-за ковида, просто перепутал сезоны», – заявил Риккардо перед Гран-при Монако.

Даниэль согласен с критикой со стороны Зака Брауна – по мнению исполнительного директора «Макларена», гонщик не оправдывает ожидания.

«Это действительно так. Я не воспринимаю комментарии близко к сердцу. У меня загорелая, красивая и толстая кожа. Никто не критикует меня больше, чем я сам. Я не желаю гоняться на десятом или 12-м месте. Мы упорно работаем, чтобы выжимать из машины максимум. Команда этого хочет, я этого хочу, мы трудимся.

Иногда я понимаю, где можно улучшить, а порой все не так очевидно. Думаю, какие-то вещи шли не так, как надо, и испортили некоторые сессии. Это сочетание факторов. Но мне все равно трудно выжимать из болида 100 процентов. Хотелось бы сказать, что я стану на полсекунды быстрее и начну превосходно выступать в каждой гонке. Я работаю, и это требует времени», – отреагировал Дэн.

Риккардо анонсировал переговоры с «Маклареном». Считалось, что контракт действует до конца 2023 года

Зак Браун: «Сотрудничество с Риккардо не оправдывает ожидания Даниэля и «Макларена»

Автоспорт,Даниэль Риккардо,
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