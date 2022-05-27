Пилот «Формулы-1» перепутал контракты

Иногда я понимаю, где можно улучшить, а порой все не так очевидно. Думаю, какие-то вещи шли не так, как надо, и испортили некоторые сессии. Это сочетание факторов. Но мне все равно трудно выжимать из болида 100 процентов. Хотелось бы сказать, что я стану на полсекунды быстрее и начну превосходно выступать в каждой гонке. Я работаю, и это требует времени», – отреагировал Дэн.