Названы кандидаты на место Феттеля

Пилот «Хааса», как сообщает итальянская версия Motorsport.com, является претендентом номер один на место в «Астон Мартин» на сезон-2023, если Себастьян Феттель решит закончить карьеру. Вариант, при котором четырехкратный чемпион мира покинет «Формулу-1», становится «все более вероятным».

Фото: Aston Martin Racing Aston Martin Racing

Альтернативный сценарий подразумевает переход Фернандо Алонсо из «Альпин». В этом случае кокпит Алонсо займет резервист французской команды Оскар Пиастри.

На руку Шумахеру играет желание «Астон Мартин» увеличить продажи автомобилей в Европе и особенно на немецком рынке. Та же причина повлияла и на подписание контракта с Феттелем в 2020 году.

Фернандо может поспособствовать росту команды из Сильверстоуна благодаря своему опыту, однако он до сих пор ждет ответа от «Альпин», которая выбирает между Алонсо и Пиастри.

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