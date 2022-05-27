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1 час назад

Шумахер – главный кандидат на место в «Астон Мартин» в случае ухода Феттеля из «Ф-1» (It.motorsport)

Sports.ru

Пилот «Хааса», как сообщает итальянская версия Motorsport.com, является претендентом номер один на место в «Астон Мартин» на сезон-2023, если Себастьян Феттель решит закончить карьеру. Вариант, при котором четырехкратный чемпион мира покинет «Формулу-1», становится «все более вероятным».

Названы кандидаты на место Феттеля
Фото: Aston Martin RacingAston Martin Racing

Альтернативный сценарий подразумевает переход Фернандо Алонсо из «Альпин». В этом случае кокпит Алонсо займет резервист французской команды Оскар Пиастри.

На руку Шумахеру играет желание «Астон Мартин» увеличить продажи автомобилей в Европе и особенно на немецком рынке. Та же причина повлияла и на подписание контракта с Феттелем в 2020 году.

Фернандо может поспособствовать росту команды из Сильверстоуна благодаря своему опыту, однако он до сих пор ждет ответа от «Альпин», которая выбирает между Алонсо и Пиастри.

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