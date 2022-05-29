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49 минут назад

Болид Мика Шумахера разлетелся на две части в результате аварии на Гран-при Монако

ТАССиещё 1

Болид германского пилота команды "Хаас" Мика Шумахера разлетелся на две части после аварии в гонке седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако. Гонка проходит в воскресенье.

Болид сына Шумахера разлетелся на две части в результате аварии
Фото: EPAEPA

Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое. Сообщается, что сам пилот не пострадал. На трассу выехала машина безопасности, затем гонку приостановили красными флагами ради восстановления барьеров.

23-летний Шумахер является сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Он выступает в "Формуле-1" второй сезон.

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