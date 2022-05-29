Болид сына Шумахера разлетелся на две части в результате аварии

Болид германского пилота команды "Хаас" Мика Шумахера разлетелся на две части после аварии в гонке седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако. Гонка проходит в воскресенье.

Фото: EPA EPA

Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое. Сообщается, что сам пилот не пострадал. На трассу выехала машина безопасности, затем гонку приостановили красными флагами ради восстановления барьеров.