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1 час назад

Гонку на Гран-при Монако приостановили из-за аварии сына Шумахера

Майк Габриелян

Сын легендарного гонщика, пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Монако. Об этом сообщает ТАСС.

Гонку на Гран-при Монако приостановили из-за аварии сына Шумахера
Фото: EPAEPA

Сын Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьер. От удара его болид раскололся на две части, гонку пришлось приостановить с помощью красных флагов. Шумахер-младший не пострадал. Он самостоятельно выбрался из болида и сообщил, что с ним все в порядке.

23-летний Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Он выступает в "Формуле-1" второй сезон.

В марте Мик Шумахер уже попадал в аварию во время Гран-при. Он прошёл обследование в госпитале, вернулся в гостиницу и обратился к болельщикам в социальных сетях с коротким сообщением.

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