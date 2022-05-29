Гонку на Гран-при Монако приостановили из-за аварии сына Шумахера

Сын легендарного гонщика, пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Монако. Об этом сообщает ТАСС.

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Сын Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьер. От удара его болид раскололся на две части, гонку пришлось приостановить с помощью красных флагов. Шумахер-младший не пострадал. Он самостоятельно выбрался из болида и сообщил, что с ним все в порядке.

23-летний Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Он выступает в "Формуле-1" второй сезон.