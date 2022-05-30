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51 минуту назад

Кабриолет Михаэля Шумахера выставлен на продажу

РИА "ФедералПресс"

Автомобиль Ferrari California 2009 года, владельцем которой является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, продается в Швейцарии. Пробег машины составляет более 15 тыс. километров.

Кабриолет Михаэля Шумахера выставлен на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Продажей машины автогонщика занимается его коллега бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен», – пишет издание Motor.

Точная стоимость родстера неизвестна. Цены на неименитые Ferrari California достигают в среднем 100 тыс. долларов. Пока сделки по покупке не удается заключить из-за «высокого прайса».

Шумахер купил данный автомобиль новым, за три года пользования им не вносил изменений в авто. Единственное отличие автограф гонщика, который вышит на подголовниках.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что компания Mercedes-Benz продала авто за рекордную сумму. Спорткар приобрел неизвестный покупатель за 135 млн евро.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Ferrari,
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