Кабриолет Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Автомобиль Ferrari California 2009 года, владельцем которой является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, продается в Швейцарии. Пробег машины составляет более 15 тыс. километров.

«Продажей машины автогонщика занимается его коллега бывший пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен», – пишет издание Motor.

Точная стоимость родстера неизвестна. Цены на неименитые Ferrari California достигают в среднем 100 тыс. долларов. Пока сделки по покупке не удается заключить из-за «высокого прайса».

Шумахер купил данный автомобиль новым, за три года пользования им не вносил изменений в авто. Единственное отличие автограф гонщика, который вышит на подголовниках.