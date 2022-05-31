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1 час назад

Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Ущерб от аварий Шумахера исчисляется миллионами»

Sports.ru

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Даннер рассказал о миллионом ущербе от аварий Мика Шумахера.

Экс-пилот «Ф-1»: «Ущерб от аварий Шумахера исчисляется миллионами»
Фото: Sports.ruSports.ru

Гонщик «Хааса» врезался в барьеры на Гран-при Монако и разбил болид на две части.

«Очень жесткое столкновение – машина раскололась надвое. Ему также пришлось посетить медицинский центр из-за высокой перегрузки. Разумеется, мы рады, что с ним в

Мику необходимо пересмотреть какие-то вещи. Сейчас скорость довольно хорошая, он способен держаться рядом, но аварии не должны продолжаться. Ущерб исчисляется миллионами, а команда вроде «Хааса» обязана тратить деньги более разумно.

Решение надо найти самому, советы не помогут. Он пытается выйти за пределы возможного – стоит действовать чуть спокойнее», – сообщил Даннер.

Ранее Мик пропустил гонку в Саудовской Аравии из-за инцидента в квалификации. Тогда руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил ущерб в сумму «до миллиона долларов».

Автоспорт,Мик Шумахер,Гюнтер Штайнер,
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