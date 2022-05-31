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1 час назад

Перес подписал контракт с «Ред Булл» до конца 2024 года

Sports.ru

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продолжит выступать за «Ред Булл».

У «Ред Булл» и Переса новый контракт
Фото: Sports.ruSports.ru

Мексиканец подписал с командой новое соглашение до конца 2024 года.

Перес выиграл Гран-при Монако, состоявшийся 29 мая, и приблизился к напарнику Максу Ферстаппену на расстояние 15 очков.

«Победа на Гран-при Монако – мечта для любого пилота. Я отмечаю ее объявлением о продолжении выступлений за «Ред Булл» до 2024 года – это вишенка на торте», – написал Серхио в твиттере.

Перес завоевал девять подиумов в составе «Ред Булл», в том числе две победы. Чеко выступает в австрийской команде с 2021 года.

Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

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