Ферстаппен не хочет рисковать жизнью ради участия в Indy 500

— Я ценю то, что делают там гонщики. Это безумие… Я очень уважаю то, что они делают, но для меня теперь, когда я так долго был в F1, мне не нужно рисковать своей жизнью или получить травму ног или что-то еще. Это больше не стоит того. Может быть, гонки Ле-Ман. Мне нравятся гонки на выносливость, поэтому я, вероятно, сделаю это скоро, — приводит слова пилота Formula1News.co.uk.