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2 часа назад

Ферстаппен не хочет рисковать жизнью ради участия в Indy 500

Матч ТВ

Гонщик «Ред Булла» и действующий чемпион мира в «Формуле-1» голландец Макс Ферстаппен заявил, что сейчас он не заинтересован в гонках в Indy 500 на фоне предположений в СМИ.

Ферстаппен не хочет рисковать жизнью ради участия в Indy 500
Фото: ReutersReuters

— Я ценю то, что делают там гонщики. Это безумие… Я очень уважаю то, что они делают, но для меня теперь, когда я так долго был в F1, мне не нужно рисковать своей жизнью или получить травму ног или что-то еще. Это больше не стоит того. Может быть, гонки Ле-Ман. Мне нравятся гонки на выносливость, поэтому я, вероятно, сделаю это скоро, — приводит слова пилота Formula1News.co.uk.

Голландец лидирует в общем зачете пилотов в сезоне-2022 с 125 очками, опережая пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера (116).

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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