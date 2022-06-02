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2 часа назад

Британский мотогонщик погиб после аварии в сессии Isle of Man TT

Sports.ruиещё 1

Мотогонщик Марк Перслоу скончался после аварии в четвертой квалификационной сессии перед гонкой Isle of Man TT.

Британский мотогонщик погиб после аварии в сессии Isle of Man TT
Фото: twitter/MPurslowRacingtwitter/MPurslowRacing

Инцидент произошел вечером 1 июня, после чего сессия была досрочно прекращена. 29-летний британец во второй раз участвовал в Isle of Man TT и обладал богатым опытом выступлений в различных мотогоночных категориях.

Легендарная гонка на остове Мэн проходит впервые с 2019 года – заезды в последние два сезона были отменены из-за пандемии коронавируса. До 1976 года этап был частью чемпионата MotoGP и до сих пор считается одной из самых опасных гонок в мире.

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