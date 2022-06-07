В гонках Isle of Man TT погиб уже третий гонщик за неделю

Дэви Морган стал третьим мотогонщиком, погибшим на острове Мэн за неделю

Фото: Isle of Man Isle of Man

Североирландский мотогонщик Дэви Морган погиб в аварии во время одного из этапов серии Isle of Man TT, проходящей на британском острове Мэн. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, на последнем круге гонки. 52-летний спортсмен, выступавший в классе Supersport, вылетел с трассы и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Морган стал третьим мотогонщиком за последнюю неделю, погибшим в гонках серии Isle of Man TT. 2 июня разбился британец Марк Перслоу, а спустя два дня погиб французский пилот Оливье Лаворель.