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1 час назад

На острове Мэн погиб третий мотогонщик за неделю

Lenta.ruиещё 1

Дэви Морган стал третьим мотогонщиком, погибшим на острове Мэн за неделю

В гонках Isle of Man TT погиб уже третий гонщик за неделю
Фото: Isle of ManIsle of Man

Североирландский мотогонщик Дэви Морган погиб в аварии во время одного из этапов серии Isle of Man TT, проходящей на британском острове Мэн. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, на последнем круге гонки. 52-летний спортсмен, выступавший в классе Supersport, вылетел с трассы и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Морган стал третьим мотогонщиком за последнюю неделю, погибшим в гонках серии Isle of Man TT. 2 июня разбился британец Марк Перслоу, а спустя два дня погиб французский пилот Оливье Лаворель.

TT Isle of Man считается одной из самых опасных мотогонок в мире. Соревнования проводятся с 1911 года, за это время в авариях погибли 263 гонщика.

Автоспорт,
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