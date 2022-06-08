Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+29° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

«Мерседес» изменил логотип в поддержку ЛГБТ

Чемпионат.com

Команда Формулы-1 «Мерседес» перекрасит логотип своего болида в знак поддержки месяца ЛГБТ. Команда опубликовала в своих социальных сетях внешний вид нового логотипа — он стал радужным.

«Мерседес» изменил логотип в поддержку ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта версия логотипа будет использоваться на трёх ближайших Гран-при – в Азербайджане, Канаде и Великобритании.

«МЕРСЕДЕС»

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдёт с 10 по 12 июня 2022 года на трассе в Баку.

В чемпионате мира 2022 года лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 125 очков. Лучшим из гонщиков «Мерседеса» является Джордж Расселл, набравший 84 очка. На счету семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона 50 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает третье место, набрав 134 очка. Лидирует в командном зачёте «Ред Булл», на счету которого 235 очков.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Льюис Хэмилтон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители