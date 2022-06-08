«Мерседес» изменил логотип в поддержку ЛГБТ

Команда Формулы-1 «Мерседес» перекрасит логотип своего болида в знак поддержки месяца ЛГБТ. Команда опубликовала в своих социальных сетях внешний вид нового логотипа — он стал радужным.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эта версия логотипа будет использоваться на трёх ближайших Гран-при – в Азербайджане, Канаде и Великобритании.

«МЕРСЕДЕС»

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдёт с 10 по 12 июня 2022 года на трассе в Баку.