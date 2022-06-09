Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

В «Альпин» объявили о начале сотрудничества с ЛГБТ-движением. На болид внесли новую ливрею

Чемпионат.com

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси объявил о партнёрстве с автоспортивным ЛГБТ-движением Racing Pride.

В «Альпин» объявили о поддержке ЛГБТ и нарисовали радугу на болиде
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

На новый болид уже внесли ливрею, символизирующую поддержку ЛГБТ.

«В течение долгого времени автоспорт не был представителем того разнообразия, которое мы видим в обществе в целом. Есть разные причины, но мы должны смотреть вперёд и бороться с предвзятостью, которую мы видим. Наше путешествие начинается здесь. ЛГБТК+ сообществу не хватает видимого представительства и поддержки в нашей индустрии, и мы должны это изменить. Мы хотим, чтобы «Альпин» была открытым, инклюзивным и продуктивным местом работы, чтобы наши сотрудники чувствовали себя счастливыми и получали поддержку на своём рабочем месте. Счастливая атмосфера способствует творчеству, и это именно то, что нам нужно развивать по мере нашего продвижения вперёд. Для этого нам необходимо полностью понять, с какими проблемами сталкиваются некоторые из недопредставленных групп в автоспорте. Месяц ЛГБТ — это хорошее начало; мы знаем, что нам нужно делать больше, чтобы дать этому сообществу право голоса и представительства», — приводит слова Росси официальный сайт команды.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители