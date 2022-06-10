Никита Мазепин отреагировал на слабые результаты Мика Шумахера

Ранее Гюнтер Штайнер сказал о Шумахере: «Так просто не может продолжаться. Он это знает. Конечно, он хочет набирать очки, но нельзя сделать это, врезавшись в стену. Он знает это, так что нет смысла оказывать дополнительное давление и говорить ему, что он не должен попадать в аварии».