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55 минут назад

Никита Мазепин отреагировал на слабые результаты Мика Шумахера

Чемпионат.com

Российский гонщик Никита Мазепин, потерявший место в Формуле-1 перед стартом сезона-2022, прокомментировал выступления своего бывшего напарника, Мика Шумахера, на старте чемпионата. В отличие от Кевина Магнуссена, немец ни разу не попал в очковую зону и отметился рядом серьёзных аварий, за которые его критикует глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Никита Мазепин отреагировал на слабые результаты Мика Шумахера
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Я бы, наверное, сказал, что в случае с Миком результаты говорят сами за себя. Мне больше нечего добавить», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Ранее Гюнтер Штайнер сказал о Шумахере: «Так просто не может продолжаться. Он это знает. Конечно, он хочет набирать очки, но нельзя сделать это, врезавшись в стену. Он знает это, так что нет смысла оказывать дополнительное давление и говорить ему, что он не должен попадать в аварии».

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