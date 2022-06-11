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55 минут назад

На мотогонке на острове Мэн погибли еще два гонщика

Lenta.ru

Британские мотогонщики Роджер Стоктон и его сын Брэдли Стоктон погибли в результате аварии в квалификации гонки Isle of Man TT на острове Мэн. Об этом сообщается на сайте организаторов.

На мотогонке на острове Мэн погибли еще два гонщика
Фото: соцсетисоцсети

Стоктоны выступали в соревнованиях мотоциклов с коляской. Для 56-летнего отца эта гонка была 20-й в серии, а его 21-летний сын проводил дебютный старт. По информации источника, авария произошла на втором круге.

Ранее в ходе гонок погибли еще три гонщика. 7 июня североирландский мотогонщик Дэви Морган, выступавший в классе Supersport, вылетел с трассы и получил несовместимые с жизнью травмы. 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками погиб француз Оливье Лаворель, а его напарник Сезар Шаналь был в госпитале в критическом состоянии. Однако позже стало известно, что жертв аварии перепутали: объявленный умершим Лаворель оказался жив, а Шаналь погиб. 2 июня насмерть разбился британец Марк Перслоу.

Isle of Man TT считается одной из самых опасных мотогонок в мире. Соревнования проводятся с 1911 года, за это время в авариях погибло более 260 гонщиков.

Автоспорт,
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