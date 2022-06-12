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1 час назад

Алонсо побил рекорд Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1»

Майк Габриелян

Испанский гонщик Фернандо Алонсо побил рекорд по продолжительности карьеры и обошел легендарного Михаэля Шумахера. Об этом сообщает сайт «Формулы-1».

В «Формуле-1» побили рекорд Шумахера по длительности карьеры
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Сорокалетний Алонсо дебютировал в Австралии в 2001 году. Сегодня, 12 июня, пилот участвует в Гран-при Азербайджана. Продолжительность его карьеры составит 21 год, 3 месяца и 8 дней.

Рекорд Шумахера, который последний раз выехал на трассу в 2012 году, составляет 21 год и 3 месяца.

Скоро Алонсо может побить и другой рекорд - по количеству проведенных гонок. Сейчас он принадлежит финну Кими Райкконену, который участвовал в 350 гонках.

Выступление в Азербайджане станет для Алонсо 342-м по счету.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Люди Икс» Майкл Фассбендер попал в аварию во время автогонки «24 часа Ле-Мана».

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