В «Формуле-1» побили рекорд Шумахера по длительности карьеры

Испанский гонщик Фернандо Алонсо побил рекорд по продолжительности карьеры и обошел легендарного Михаэля Шумахера. Об этом сообщает сайт «Формулы-1».

Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Сорокалетний Алонсо дебютировал в Австралии в 2001 году. Сегодня, 12 июня, пилот участвует в Гран-при Азербайджана. Продолжительность его карьеры составит 21 год, 3 месяца и 8 дней.

Рекорд Шумахера, который последний раз выехал на трассу в 2012 году, составляет 21 год и 3 месяца.

Скоро Алонсо может побить и другой рекорд - по количеству проведенных гонок. Сейчас он принадлежит финну Кими Райкконену, который участвовал в 350 гонках.

Выступление в Азербайджане станет для Алонсо 342-м по счету.