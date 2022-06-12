Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады

"Ему действительно было плохо. Вероятно, он пострадал больше других, но в целом это также повлияло на Джорджа Рассела и многих других. Таким образом, мы можем принять решение, что возьмем кого-то из резерва на следующий этап", - приводит слова руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа GP Fans.