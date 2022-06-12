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46 минут назад

В "Мерседесе" сообщили, что Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады

Советский спортиещё 1

Семикратный чемпион мира в гонках "Формулы-1" Льюис Хэмилтон может пропустить грядущий Гран-при Канады.

Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады
Фото: ReutersReuters

"Ему действительно было плохо. Вероятно, он пострадал больше других, но в целом это также повлияло на Джорджа Рассела и многих других. Таким образом, мы можем принять решение, что возьмем кого-то из резерва на следующий этап", - приводит слова руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа GP Fans.

Добавим, что пилот жаловался на проблемы со спиной.

На прошедшем в минувший уик-энд Гран-при Азербайджана Хэмилтон занял четвертое место. Победу одержал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

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