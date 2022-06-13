Mercedes-Benz поменял эмблему на формуле -1 в угоду ЛГБТ-сообществу

Mercedes-Benz поменял эмблему в угоду ЛГБТ-сообществу. Июнь для сексуальных меньшинств считается особым месяцем, поэтому в ходе трёх уик-эндов Формулы-1, проходящих с 10 по 12 июня, с 17 по 19 июня, а также с 1 по 3 июля гоночная команда Mercedes-AMG F1 будет выступать на болидах с радужным лейблом. В соответствии с календарём особая трёхлучевая звезда украсит носовой обтекатель, систему Halo и шлемы пилотов в Азербайджане, Канаде и Великобритании.

Фото: motor.ru motor.ru

В социальных сетях гоночной команды Mercedes-Benz сказано, что радужный логотип позволит повысить осведомленность о «Месяце гордости» и продемонстрировать приверженность созданию «более разнообразной и инклюзивной команды». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сравнил радужную эмблему Mercedes-Benz со «Звездой гордости» и предложил оставить необычный лейбл на болидах и униформе до конца чемпионата.

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Ранее Mercedes-Benz привлекал внимание к вопросам разнообразия в спорте другим способом. В сезонах 2020 и 2021 годов болиды «формульной» команды были чёрного, а не канонического серебристого цвета, что символизировало движение за права людей разных рас. Сам Хэмилтон носил «радужный» шлем в прошлогодних гонках Гран-при Катара и Гран-при Саудовской Аравии.