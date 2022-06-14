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1 час назад

Гоночный ВАЗ установил два рекорда Европы

Motor.ru

Пилот Эльшан Асланов, который управлял гоночным ВАЗ-2110, сумел установить новый рекорд Европы во время первого этапа чемпионата и Кубка по дрэг-рейсингу RDRC. Всего в гонке участвовали 65 пилотов из разных регионов России, и между первыми двумя на финише была разница всего в 0,012 секунды. Асланову же удалось установить новый рекорд среди переднеприводных автомобилей — сначала он проехал дистанцию в 402 метра за 8,038 секунды, а затем обновил свой же рекорд и смог «выехать» из восьми секунд, преодолев весь участок за 7,980 секунды.

Гоночный ВАЗ установил два рекорда Европы
Фото: © RDRC© RDRC

Эльшан Асланов стал победителем в своем классе на первом этапе Чемпионата. Пилот из Москвы обогнал соперника, выступавшего на Toyota Mark II на 0,107 секунды. Третье место также досталось отечественному ВАЗ-2108, за рулем которого был пилот Мустафа Муртазаев из Симферополя.

RDRC
RDRC
RDRC
RDRC

Асланов отметил, что команда работала над усовершенствованием автомобиля всю зиму, применяя новые технические решения, которые позволили с таким успехом провести первые два дня Чемпионата.

Автомобили многих пилотов до финиша добраться не смогли. В частности, эта участь постигла сразу два ВАЗ 2108, чьи силовые установки не смогли преодолеть дистанцию в четверть мили.

В конце января житель Екатеринбурга установил еще один рекорд за рулем отечественного ВАЗ-2106. Россиянин непрерывно дрифтил по снежной трассе на протяжении 17 часов и 34 минут. При этом рекордное время могло оказаться еще больше, но гонщику помешала вышедшая из строя система отопления.

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