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56 минут назад

Макс Ферстаппен: «Прямая в Баку слишком ухабистая – здорово было бы переложить асфальт»

Sports.ru

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался на кочки на Гран-при Азербайджана, хоть и признал, что получил удовольствие от пилотажа.

Ферстаппен предложил переложить асфальт в Баку
Фото: Sports.ruSports.ru

«В каких-то местах трасса слегка кочковатая, и это особенно чувствуется из-за того, что новые болиды посажены очень жестко и близко к поверхности. Главная прямая слишком ухабистая, приходилось действительно выбирать траекторию. Здорово было бы переложить асфальт к сле

Но в целом это особенный автодром. Второй сектор рядом с замком – довольно уникальный участок, я бы сказал», – заявил чемпион «Формулы-1».

Макс также поделился мыслями о неудачах «Феррари», оба гонщика которой сошли из-за технических причин:

«Нам тоже не везло в начале сезона, и мы понимали, что придется догонять. Похоже, невезение более или менее уравнялось.

Надо зарабатывать очки каждые выходные, если хочешь сражаться за титул. Все это понимают, все пытаются, но это не всегда просто».

Расселл о словах Хорнера про «нытье»: «Даже Ферстаппену тяжело из-за тряски, пилоты высказываются не ради преимущества»

Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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