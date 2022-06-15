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2 часа назад

Ральф Шумахер: «Хэмилтон пока главный неудачник этого сезона»

Sports.ruиещё 2

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о трудностях, с которыми в этом сезоне сталкивается Льюис Хэмилтон.

Шумахер назвал Хэмилтона неудачником
Фото: Sports.ruSports.ru

«Льюис Хэмилтон пока главный неудачник этого сезона. Джордж Расселл только присоединился к «Мерседесу» в начале этого года, но уже зачастую опережает чемпиона мира и сильнее смотрится в квалификациях.

«Величайший гонщик всех времен», как всегда называл его Тото Вольфф, был подвинут в сторону новичком – причем в такой манере, что ситуация начинает вызывать беспокойство.

И я очень удивлен происходящим, потому что объяснений тут может быть два: либо Расселл действительно настолько хорош, либо же в последние годы у Хэмилтона была настолько хорошая машина, что именно она во многом позволила ему столько выиграть.

Что касается темы с галопированием болидов: да, такие проблемы действительно могут быть, но Расселл выступал на такой же машине, и после гонки, как по мне, выглядел свежее Льюиса.

Так что для начала Льюису нужно стать быстрее напарника. Мне жаль, что у Льюиса болела спина, но ведь другие команды как-то справляются с этой проблемой. Не знаю, может быть Льюис сидит в кокпите намного прямее, чем другие. В этом случае нагрузка на поясничный отдел позвоночник действительно намного выше», – рассказал Шумахер.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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