Названы компоненты мотора Леклера, которые не подлежат восстановлению после этапа в Баку

«Феррари» провела демонтаж силового агрегата болида пилота команды Шарля Леклера. В результате было установлено, что восстановлению не подлежат ДВС и турбина. Об этом информирует Motorsport Italia. Напомним, из-за поломки мотора Леклер сошёл с гонки на этапе в Баку.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Сообщается, что к повреждениям ДВС привела поломка головки блока цилиндров. После этого из строя была выведена и турбина. Таким образом, на Гран-при Канады в предстоящий уикенд Шарль получит третий по счёту двигатель. По регламенту Формулы-1 в ходе сезона разрешено использовать без штрафа на стартовой решётке как раз три единицы силовых установок.