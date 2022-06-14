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17 минут назад

Названы компоненты мотора Леклера, которые не подлежат восстановлению после этапа в Баку

Чемпионат.com

«Феррари» провела демонтаж силового агрегата болида пилота команды Шарля Леклера. В результате было установлено, что восстановлению не подлежат ДВС и турбина. Об этом информирует Motorsport Italia. Напомним, из-за поломки мотора Леклер сошёл с гонки на этапе в Баку.

Названы компоненты мотора Леклера, которые не подлежат восстановлению после этапа в Баку
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Сообщается, что к повреждениям ДВС привела поломка головки блока цилиндров. После этого из строя была выведена и турбина. Таким образом, на Гран-при Канады в предстоящий уикенд Шарль получит третий по счёту двигатель. По регламенту Формулы-1 в ходе сезона разрешено использовать без штрафа на стартовой решётке как раз три единицы силовых установок.

Кроме того, по сведениям источника, в отделе, который отвечает за двигатели, сейчас царит напряжённая атмосфера. Всё из-за того, что поломалась деталь, которая ранее не доставляла команде никаких проблем на протяжении многих лет. «Феррари» производит её не сама, а получает от поставщика.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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