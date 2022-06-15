Бывший пилот Формулы-1 раскритиковал руководство «Феррари»

«Феррари» облажалась. По какой-то причине Сайнсу не удаётся адаптироваться. Мне кажется, что он оказывает на самого себя слишком большое давление, пытаясь победить Леклера. У Шарля всё хорошо получается, особенно по субботам. Удивительно, что ни один из этих поулов не превратился в победу.