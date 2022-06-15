Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
41 минуту назад

Ван дер Гарде: «Феррари» облажалась

Чемпионат.com

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде раскритиковал руководство «Феррари». Экс-гонщик считает, что «Скудерия» близка к тому, чтобы упустить шансы на борьбу за титул. Во время Гран-при Азербайджана оба пилота «Феррари», Шарль Леклер и Карлос Сайнс, сошли с дистанции.

Бывший пилот Формулы-1 раскритиковал руководство «Феррари»
Фото: ReutersReuters

«Феррари» облажалась. По какой-то причине Сайнсу не удаётся адаптироваться. Мне кажется, что он оказывает на самого себя слишком большое давление, пытаясь победить Леклера. У Шарля всё хорошо получается, особенно по субботам. Удивительно, что ни один из этих поулов не превратился в победу.

Что касается их проблем с двигателем, то пока сложно сказать, насколько они фундаментальные. Были проблемы в Испании, в Баку», — цитирует ван дер Гарде PlanetF1.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители