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2 часа назад

Макс Ферстаппен о директиве ФИА: «Меня это разочаровывает – нельзя внезапно менять правила из-за жалоб одной команды»

Sports.ruиещё 3

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение ФИА выпустить техническую директиву, которая будет направлена на контроль над ситуацией с галопированием болидов.

Ферстаппен раскритиковал новую директиву ФИА
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я бы сказал, меня немного разочаровывает тот факт, что правила вновь меняют посреди сезона. Да, на нас это не скажется сильнее, чем на других командах. Но правила нельзя внезапно взять и поменять просто из-за жалоб одной команды.

Мне кажется, что многие команды на самом деле очень здорово поработали, чтобы избавиться от этих проблем. То есть это возможно. У вас не будет проблем с галопированием, если вы просто поднимите свою машину – но да, в этом случае вы немного проиграете в скорости. Если вы не можете сконструировать свою машину соответствующим образом (чтобы устранить проблемы с галопированием), – то вы сами в этом виноваты, и дело не в регламенте. Так что на мой взгляд все это немного досадно.

Конечно же, условия тоже меняются в зависимости от трассы. Просто мне кажется странным менять регламент посреди сезона – притом что некоторые команды явно показали, что можно нормально ездить и в таких условиях», – рассказал Ферстаппен.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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