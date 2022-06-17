Ферстаппен раскритиковал новую директиву ФИА

Мне кажется, что многие команды на самом деле очень здорово поработали, чтобы избавиться от этих проблем. То есть это возможно. У вас не будет проблем с галопированием, если вы просто поднимите свою машину – но да, в этом случае вы немного проиграете в скорости. Если вы не можете сконструировать свою машину соответствующим образом (чтобы устранить проблемы с галопированием), – то вы сами в этом виноваты, и дело не в регламенте. Так что на мой взгляд все это немного досадно.