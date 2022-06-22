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46 минут назад

Серхио Перес травмировал шею на канадском этапе

F1News.ruиещё 2

Прошедший Гран При Канады неудачно сложился для Серхио Переса: в квалификации он разбил машину, а в гонке сошёл из-за технических проблем с коробкой передач. Как выяснилось, это не все проблемы, которые преследовали гонщика Red Bull Racing в Монреале.

Серхио Перес получил травму шеи на канадском этапе
Фото: F1News.ruF1News.ru

Во время аварии в квалификации Серхио ко всему прочему травмировал шею. Перес надеется, что сможет восстановиться к следующему Гран При Великобритании.

Серхио Перес: «Всегда сложно начинать неделю после неудачного этапа. Я восстанавливаюсь после аварии – у меня возникли боль в шее, которую я сначала не почувствовал.

Боль была достаточно сильной, но в целом я в порядке. На данный момент я не делаю никаких физических упражнений в рамках подготовки к гонке. Я занимаюсь только терапией шеи, чтобы быть на 100% готовым к этапу в Сильверстоуне».

Автоспорт,Серхио Перес,
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