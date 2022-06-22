Серхио Перес получил травму шеи на канадском этапе

Прошедший Гран При Канады неудачно сложился для Серхио Переса: в квалификации он разбил машину, а в гонке сошёл из-за технических проблем с коробкой передач. Как выяснилось, это не все проблемы, которые преследовали гонщика Red Bull Racing в Монреале.
Во время аварии в квалификации Серхио ко всему прочему травмировал шею. Перес надеется, что сможет восстановиться к следующему Гран При Великобритании.
Серхио Перес: «Всегда сложно начинать неделю после неудачного этапа. Я восстанавливаюсь после аварии – у меня возникли боль в шее, которую я сначала не почувствовал.
Боль была достаточно сильной, но в целом я в порядке. На данный момент я не делаю никаких физических упражнений в рамках подготовки к гонке. Я занимаюсь только терапией шеи, чтобы быть на 100% готовым к этапу в Сильверстоуне».